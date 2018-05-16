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Себастьян Хольмен: Гранквист и Вернблум покинули РФПЛ? Они просто стареют

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен высказался относительно того, почему полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум и защитник "Краснодара" Андреас Гранквист покидают Россию.

"Конечно, я знал, что Понтус уходит из ЦСКА, поскольку он мой близкий друг. Я многое уже сказал ему, у него была хорошая карьера в России. Хочу лишь пожелать ему успехов в новой команде.

Причины ухода Вернблума и Гранквиста? В этом нет ничего необычного, они просто стареют (смеется)", - заключил Хольмен.

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