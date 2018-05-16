"Урал" возобновит тренировки 14 июня

Как сообщили в пресс-службе "Урала", вечером 12 июня футболисты соберутся в Москве на медобследование, которое пройдет 13 июня. В этот же день вечером команда вернется в Екатеринбург, и с 14-го числа начнутся тренировки на базе "Бажовия".Там команда будет работать неделю, после чего вылетит в Словению ориентировочно на месяц. Там запланировано два учебно-тренировочных сбора. Что касается спаррингов, соперники и время их проведения уточняется.