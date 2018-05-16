"Амкар" назвал время начала стыкового матча с "Тамбовом"

"Амкар" и "Тамбов" достигли договорённости о времени начала и месте проведения ответного матча переходного турнира, который состоится в воскресенье, 20 мая.Встреча пройдёт на искусственном газоне в Спортивно-тренировочном центре "Тамбов". Начнётся игра в 18:00 мск.Инициативная группа пермских болельщиков обратилась в "Амкар" с просьбой оплатить аренду автобуса для поездки на ответную игру – клуб просьбу удовлетворил.