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"Амкар" назвал время начала стыкового матча с "Тамбовом"

"Амкар" и "Тамбов" достигли договорённости о времени начала и месте проведения ответного матча переходного турнира, который состоится в воскресенье, 20 мая.

Встреча пройдёт на искусственном газоне в Спортивно-тренировочном центре "Тамбов". Начнётся игра в 18:00 мск.

Инициативная группа пермских болельщиков обратилась в "Амкар" с просьбой оплатить аренду автобуса для поездки на ответную игру – клуб просьбу удовлетворил.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 13:56
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№2 Написал: Тамбовский волк Тамбов (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Приезжайте пермяки ! Встретим вас с распростёртыми объятьями. Пару "банок" вам хватит? Или маловато будет? blush
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 14:06) #
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  •  (1)
online

Амкар в пердив.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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