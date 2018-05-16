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Кирилл Набабкин останется в ЦСКА, Бибрас Натхо, скорее всего, уйдет

ЦСКА продолжает переговоры с футболистами, чьи контракты истекают этим летом.

В клубе останется защитник Кирилл Набабкин – он согласовал с ЦСКА новый договор. Ситуация с Георгием Щенниковым пока не до конца определена. Что касается полузащитника Бибраса Натхо, то он, скорее всего, покинет ЦСКА.

Напомним, ранее армейский клуб покинули хавбеки Понтус Вернблум и Георги Миланов.

СЭ
Теги: ЦСКА Набабкин Натхо
Сегодня, 14:50
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№3 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не думал что когда то буду радоваться продлению Набабкина joy joy
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Обидно лишь за несохранение Понтуса. Миланов не потеря.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Что-то нет печали у меня в связи с уходом Натхо. Уж больно пассивен в этом сезоне. Ни пенальти пробить, постоянные обрезы какие то, медлителен порой.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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