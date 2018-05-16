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Агент: Набабкин и ЦСКА заинтересованы в сотрудничестве

Агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина Арсен Минасов рассказал о будущем игрока.

"Ведутся переговоры, в любой момент стороны могут подписать контракт. Кирилл и ЦСКА заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве", - цитирует Минасова "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что Набабкин уже согласовал с ЦСКА новый договор.
Теги: Набабкин ЦСКА
Сегодня, 20:20
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3
(0)
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну куда он денется. Что за хайп!? Игрок замены, держит себя в форме. Старается. Бьётся! Что ещё нужно. Кириллу только удачи!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (2)

Человек за тарелку супа готов тграть.Ну и по телек еще показывают.Что не играть?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
так если заинтересованы - то и проблем быть не должно
Кирилл ни в один топ клуб не попадет - это факт
у ЦСКА - недобор состава
где проблемы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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