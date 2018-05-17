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Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 18 июня

ЦСКА после отпуска соберется 18 июня и отправится в Австрию на первый сбор, который продлится до 30-го числа.

В конце сбора запланированы два товарищеских матча.

После трёх выходных команда вновь соберётся в Австрии на второй сбор, который пройдёт с 4 по 15 июля.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
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