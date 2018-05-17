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Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах Баринова

Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.

"Канониры" готовы взять 21-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. При этом пока неясно, как к такому варианту отнесутся "Локомотив" (неизвестно, каким будет состав железнодорожников в опорной зоне в будущем сезоне) и сам игрок.

В сезоне-2017/18 Баринов на первых порах регулярно выходил в основном составе – на позиции одного из трех центральных защитников. Однако затем потерял место в старте и гораздо реже появлялся на поле. В итоге на его счету 19 матчей (из них 16 в РФПЛ) и 1 гол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Арсенал Тула Локомотив Трансферы
Сегодня, 02:28
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 06:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так символом Арсенала в скором времени может стать Птица-Говорун....


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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