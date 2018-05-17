Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах Баринова

Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова."Канониры" готовы взять 21-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. При этом пока неясно, как к такому варианту отнесутся "Локомотив" (неизвестно, каким будет состав железнодорожников в опорной зоне в будущем сезоне) и сам игрок.В сезоне-2017/18 Баринов на первых порах регулярно выходил в основном составе – на позиции одного из трех центральных защитников. Однако затем потерял место в старте и гораздо реже появлялся на поле. В итоге на его счету 19 матчей (из них 16 в РФПЛ) и 1 гол.