Массимо Каррера посетил вечер, посвященный ЧМ-2018 в России

Генеральное консульство РФ в Милане при поддержке оргкомитета ЧМ-2018 провело вечер, посвященный чемпионату мира в России, пишет официальный сайт Министерства иностранных дел.Гостями вечера стали Фабио Капелло, Невио Скала, Даниеле Массаро, Риккардо Ферри, чемпионы миры-2006 Марко Амелиа и Кристиан Дзаккардо, а также главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Также мероприятие посетили представители консульского корпуса из стран-участниц ЧМ-2018.