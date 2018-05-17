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Ростов-на-Дону Ахмат
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Массимо Каррера посетил вечер, посвященный ЧМ-2018 в России
Генеральное консульство РФ в Милане при поддержке оргкомитета ЧМ-2018 провело вечер, посвященный чемпионату мира в России, пишет официальный сайт Министерства иностранных дел.
Гостями вечера стали Фабио Капелло, Невио Скала, Даниеле Массаро, Риккардо Ферри, чемпионы миры-2006 Марко Амелиа и Кристиан Дзаккардо, а также главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Также мероприятие посетили представители консульского корпуса из стран-участниц ЧМ-2018.
Sportbox
Гостями вечера стали Фабио Капелло, Невио Скала, Даниеле Массаро, Риккардо Ферри, чемпионы миры-2006 Марко Амелиа и Кристиан Дзаккардо, а также главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Также мероприятие посетили представители консульского корпуса из стран-участниц ЧМ-2018.
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