"Уфа" может пригласить Андрея Тихонова, если Сергей Семак уйдет в "Зенит"

ФК "Уфа" рассматривает кандидатуру Андрея Тихонова на должность главного тренера.Это может произойти, если нынешний рулевой Сергей Семак перейдет на работу в "Зенит", сообщил источник, знакомый с ситуацией."Вероятность назначения Семака главным тренером "Зенита" по-прежнему очень высока. В этом случае основным претендентом на его место в "Уфе" станет Андрей Тихонов", - заявил источник.Ранее источник сообщил, что в ближайшее время "Крылья Советов" подпишут с Тихоновым новый контракт, после чего последует официальное объявление. "К текущему моменту контракт все еще не подписан", - сказал собеседник.