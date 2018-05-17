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"Уфа" может пригласить Андрея Тихонова, если Сергей Семак уйдет в "Зенит"

ФК "Уфа" рассматривает кандидатуру Андрея Тихонова на должность главного тренера.

Это может произойти, если нынешний рулевой Сергей Семак перейдет на работу в "Зенит", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Вероятность назначения Семака главным тренером "Зенита" по-прежнему очень высока. В этом случае основным претендентом на его место в "Уфе" станет Андрей Тихонов", - заявил источник.

Ранее источник сообщил, что в ближайшее время "Крылья Советов" подпишут с Тихоновым новый контракт, после чего последует официальное объявление. "К текущему моменту контракт все еще не подписан", - сказал собеседник.

Р-Спорт
Теги: Тихонов Уфа
Сегодня, 10:20
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6
(1)
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Андрей не поменяет ставшую родной Самару с новым стадионом на Уфу, даже ради участия в ерокубках.

А давно она ему такой уж родной стала? Он красноярский "Енисей" сменил на Самару всего-то год назад. А то, что он там лет 15-ть назад играл - ну так так и Семак играл за три московские и одну казанскую команды, а учился вообще в луганском спортинтернате.
У тренеров не бывает родных городов - сегодня он "Боруссию" в гостях обыграл, а назавтра понижен в должности или вообще уволен.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (3)

nedva,
nu ufa igraet v lige evropi, a eto novii vizov! tut 50 na 50
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Думаю и Семак и Тихонов останутся в своих клубах. В следующем сезоне поднаберутся опыта руководя командами в РФПЛ (а Уфа еще и в ЛЕ будет играть), а уж потом будут претендовать на должности гл. тренеров Зенита и Спартака.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (6)

Уфа заявляет о себе как о новом футбольном центре, невольно ущемляя достоинство Крыльев и Самары, имеющих несомненные исторические заслуги в развитии отечественного футбола, и,нанося невинный удар по самолюбию самарских футбольных вождей. Может это осознают как первые, так и вторые и прибавит им энергии в преодолении спортивной разрухи.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Андрей не поменяет ставшую родной Самару с новым стадионом на Уфу, даже ради участия в ерокубках.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А зачем Тихонову менять шило на мыло? В Самаре новый стадион, новая инфраструктура к ЧМ....
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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