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Гурам Аджоев: "Арсенал" провел успешный сезон

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что сезон для тульского "Арсенала" можно считать успешным.

"Для нас сезон был успешный, потому что перед чемпионатом мы обозначили цель – попадание в первую десятку в турнирной таблице. В итоге, как известно, "Арсенал" занял седьмое место. Хотел бы поблагодарить абсолютно всех, кто помог добиться этого результата – это и администрация клуба, и спортивный корпус, и наш 12-й игрок – болельщики.

В нынешнем сезоне мы обновили рекорд посещаемости клуба и по этому показателю тульский "Арсенал" в числе лидеров РФПЛ – это наше общее достижение, которое является не менее важным, чем место команды в таблице. Что касается Лиги Европы, то к участию в этом турнире нужно серьезно готовиться – надо готовить инфраструктуру, развивать клуб.

Мы к этому идем, но здесь все важно делать планомерно, без резких движений, иначе может возникнуть вопрос: зачем мы туда пришли? Нужна стабильность: если ты попадаешь в еврокубки, нужно каждый раз подтверждать этот уровень, а не приходить туда на один раз. Для серьезного результата нужно время", – заявил Аджоев.

ТАСС
Теги: Арсенал Тула Аджоев
Сегодня, 10:46
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