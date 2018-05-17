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Роман Зобнин: конечно, в "Спартаке" нужны такие футболисты, как Ташаев

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин оценил игру хавбека "Динамо" Александра Ташаева.

"Я его достаточно давно знаю, парень очень талантливый, быстро прогрессирует в "Динамо". Сейчас вот дорос до сборной России – это очень высокая точка.

Сможет проявить себя в национальной команде, то спрос на него будет еще выше. Хотел бы, чтобы он оказался в "Спартаке"? Конечно, нам нужны такие футболисты", - передает слова Зобнина "Матч ТВ".
Теги: Зобнин Ташаев
Сегодня, 14:46
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(2)
№15 Написал: Яamon (Сегодня, 16:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Сычев,Самедов, Тарасов, Шешуков, Шишкин, Григорьев, Павлюченко, Ари, Евсеев, Кузьмин, Торбинский, Андрей Иванов, Коломейцев ..... да их миллион .... Цымбаларь, Нигматулин, Бузникин .... в свое время Черчесов, Рахимов, Косолапов .... Миранчуки (школа Спартака тоже были ...)

Сычёв - воспитанник омского динамо и петербургской смены,
Самедов - воспитанник красногвардейцу и динамо,
Тарасов - воспитанник трудовых резервов,
Шешуков - омск и спартак тамбовский,
Шишкин - воронежский факел,
Григорьев - липецкий металлург,
Павлюченко - ставропольское динамо,
Ари - прошел бразильские и голландские клубы до попадания в РПЛ,
Евсеев - воспитанник динамо и Локо,
Кузьмин - ок, сыграл ха инородных 1 матч и не оставил никакого следа в истории Локомотива,
Торбинский - норильские дюсш,
Иванов - воспитанник Локо,
Колома - ок, правда, за спартак ни одного матча не сыграл, он, скорее, торпедовец,
Цымбаларь - до спартака поиграл в половине украинской лиги,
Нигма - воспитанник казанского футбола,
Бузникин - воспитанник кубанского футбола,
Миранчуки вообще никакого отношения к инородным не имеют. они воспитанники кубанского футбола. в спартаке их сразу забраковали. дальше их воспитанием занимался Локо
Черчесов, Рахимов, Косолапов - то же самое.

и вот это вот "да их миллион" - просто пиз*дежь чистой воды. вы всегда любили себе лавры чужие приписывать.

вы считаете, что футболист, имеющий хоть какое-то отношение
к инородным, является воспитанником инородных, но это ерунда, ложь и фальшь. вы хоть подрастающему поколению мозги не пудрите.

кстати, в текущей ПЛ, именно в текущей, наибольшее кол-во воспитанников Локо
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Цитата: kraf
Ты опять не в теме. Я тебе про динамо. и мой первый пост в этой теме ПРО ДИНАМО. Не нужно отвечать как тебе удобно. Давай про транзит СПАРТАК - ДИНАМО.
ЗЫ: Хотя бы Романцева в Динамо вспомни.

понял )

Да и Миранчуков ты напрасно привел. Они за Спартак Москва играли только в детях. Потом отчислены по физическим показателям. Молодежку уже бегали в Локо.

Цитата: Батька
Цитата: kraf
Ты опять не в теме. Я тебе про динамо. и мой первый пост в этой теме ПРО ДИНАМО. Не нужно отвечать как тебе удобно. Давай про транзит СПАРТАК - ДИНАМО.
ЗЫ: Хотя бы Романцева в Динамо вспомни.

понял )

ну так на память Ловчев, Бубнов, Комбаровы ...

Комбаровы, Бубнов это Динамо - Спартак опять же ))
Ловчев - это отдельная тема. Историю перехода напомнить?
Спартак возвращается в вышку союза и, поначалу, игра просто не идет. Ловчев ушел в Динамо потому как посчитал что опять светит первая лига . и что второй раз он уже туда не хочет. Короче, сбежал "куда-нибудь"
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№13 Написал: Батька (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: kraf
Ты опять не в теме. Я тебе про динамо. и мой первый пост в этой теме ПРО ДИНАМО. Не нужно отвечать как тебе удобно. Давай про транзит СПАРТАК - ДИНАМО.
ЗЫ: Хотя бы Романцева в Динамо вспомни.

понял )

ну так на память Ловчев, Бубнов, Комбаровы ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:42) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Цитата: kraf
Бесков, Гаврилов, Зобнин - все из Динамо. Особенно, первые два... ))

этих можно ?
Цымбаларь, Нигматулин, Бузникин .... в свое время Черчесов, Рахимов, Косолапов .... Миранчуки

Ты опять не в теме. Я тебе про динамо. и мой первый пост в этой теме ПРО ДИНАМО. Не нужно отвечать как тебе удобно. Давай про транзит СПАРТАК - ДИНАМО.
ЗЫ: Хотя бы Романцева в Динамо вспомни.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№11 Написал: Батька (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: kraf
Бесков, Гаврилов, Зобнин - все из Динамо. Особенно, первые два... ))

этих можно ?
Цымбаларь, Нигматулин, Бузникин .... в свое время Черчесов, Рахимов, Косолапов .... Миранчуки
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:34) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Цитата: kraf
Назови, во-первых
Интересно будет посмотреть на имена, сравнимые с этими (Зобнину, естественно, пока с авансом.)

Сычев,Самедов, Тарасов, Шешуков, Шишкин, Григорьев, Павлюченко, Ари, Евсеев, Кузьмин, Торбинский, Андрей Иванов ..... да их миллион ....

Их всех, пожалуй кроме Сычева можно сравнить в лучшем случае с Зобниным. Да и Сычева я бы с Гавриловым не сравнивал. Потом, речь была за Динамо - Бесков, Гаврилов, Зобнин - все из Динамо. Особенно, первые два... ))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№9 Написал: Батька (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: kraf
Назови, во-первых
Интересно будет посмотреть на имена, сравнимые с этими (Зобнину, естественно, пока с авансом.)

Сычев,Самедов, Тарасов, Шешуков, Шишкин, Григорьев, Павлюченко, Ари, Евсеев, Кузьмин, Торбинский, Андрей Иванов, Коломейцев ..... да их миллион .... Цымбаларь, Нигматулин, Бузникин .... в свое время Черчесов, Рахимов, Косолапов .... Миранчуки (школа Спартака тоже были ...)
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Цитата: kraf
Бесков...Гаврилов...Зобнин...

Я бы очень хотел чтобы Динамо перестали считать командой-донором.
Я за полное возрождение Динамо. Команда имеет право развиваться самостоятельно.

Капитан ваш Денисов от куда пришел ?

Из Зенита. Транзитом через анжи-динамо. Там, похоже, у него не очень сложилось. Ему НУЖНО было уйти. Особенно из Динамо. Почувствуй разницу, называется.
Потом, не нужно мое высказывание считать "против Спартака". В этом случае, я "за Динамо"
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sergey Nasirov_2
perehodi budut vsegda, i eto nikak ne meshaet razvivatsya .

так я и не против переходов)
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (3)

Батька,
perehodi budut vsegda, i eto nikak ne meshaet razvivatsya .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:18) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: safonas
Цитата: kraf
Бесков...Гаврилов...Зобнин...

Я бы очень хотел чтобы Динамо перестали считать командой-донором.
Я за полное возрождение Динамо. Команда имеет право развиваться самостоятельно.

сколько спартаковских воспитанников играло за вас?)

Назови, во-первых
Интересно будет посмотреть на имена, сравнимые с этими (Зобнину, естественно, пока с авансом.)

ЗЫ: Ни Динамо Москва, ни тем более Спартак Москва моими никогда не были. "Киевлянин" я с 70-го года и до развала Союза. К Локомотиву начал приглядываться из-за Семина - полгода у нас за Чкаловец играл...
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: kraf
Бесков...Гаврилов...Зобнин...

Я бы очень хотел чтобы Динамо перестали считать командой-донором.
Я за полное возрождение Динамо. Команда имеет право развиваться самостоятельно.

Капитан ваш Денисов от куда пришел ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: kraf
Бесков...Гаврилов...Зобнин...

Я бы очень хотел чтобы Динамо перестали считать командой-донором.
Я за полное возрождение Динамо. Команда имеет право развиваться самостоятельно.

сколько спартаковских воспитанников играло за вас?)


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:57) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Бесков...Гаврилов...Зобнин...

Я бы очень хотел чтобы Динамо перестали считать командой-донором.
Я за полное возрождение Динамо. Команда имеет право развиваться самостоятельно.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ваш удел очеловеченные бибизянки...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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