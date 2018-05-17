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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Леандро Паредес не намерен оставаться в "Зените" после ухода Роберто Манчини
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Интер", информирует Calcio News 24.
Помимо аргентинца миланский клуб также планирует купить Бриана Кристанте, Гейда Фофана, Лукаса Торрейра или Маруана Феллайни.
Сообщается, что после ухода из "Зенита" Роберто Манчини, Паредес не собирается оставаться в России. Футболист готов вернуться к прежнему наставнику Лучано Спаллетти, под руководством которого выступал в "Роме".
Помимо аргентинца миланский клуб также планирует купить Бриана Кристанте, Гейда Фофана, Лукаса Торрейра или Маруана Феллайни.
Сообщается, что после ухода из "Зенита" Роберто Манчини, Паредес не собирается оставаться в России. Футболист готов вернуться к прежнему наставнику Лучано Спаллетти, под руководством которого выступал в "Роме".
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