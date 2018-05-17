Леандро Паредес не намерен оставаться в "Зените" после ухода Роберто Манчини

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Интер", информирует Calcio News 24.Помимо аргентинца миланский клуб также планирует купить Бриана Кристанте, Гейда Фофана, Лукаса Торрейра или Маруана Феллайни.Сообщается, что после ухода из "Зенита" Роберто Манчини, Паредес не собирается оставаться в России. Футболист готов вернуться к прежнему наставнику Лучано Спаллетти, под руководством которого выступал в "Роме".