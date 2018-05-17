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Леандро Паредес не намерен оставаться в "Зените" после ухода Роберто Манчини

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Интер", информирует Calcio News 24.

Помимо аргентинца миланский клуб также планирует купить Бриана Кристанте, Гейда Фофана, Лукаса Торрейра или Маруана Феллайни.

Сообщается, что после ухода из "Зенита" Роберто Манчини, Паредес не собирается оставаться в России. Футболист готов вернуться к прежнему наставнику Лучано Спаллетти, под руководством которого выступал в "Роме".
Теги: Паредес Зенит Трансферы
Сегодня, 15:30
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17
(7)
№17 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Неплохо расписали чумазую помойку гастарбайтеры - карман у "достояния" прям с хрустом оторвали.

А уж как вас нагревает Зе лупишь с вечно больной пяткой и животом аж ржака берет)))Контракт как переподписал еще больше болеть стал))))))))И не он один.Как там РОша за 20 лямов?Покупатели на это чудо то есть?)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№16 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 17:01) #
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online

Цитата: Blessing
Мальчик не прикуел часом...???

губки вытри и взглотни...
Регистрация: 4.07.2017 [жалоба]
№15 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Скатертью дорога.До Витселя ему очень далеко.Немотивированный симулянт,умеющий только исполнять стандарты.Пусть выкупает себя и валит.Не потеря.Нужны бойцы,а не талантливые пофигисты.Своих паспортистов подобных хватает.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цена вопроса? В Китай!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:52) #
  • -2
  •  (2)
online

Неплохо расписали чумазую помойку гастарбайтеры - карман у "достояния" прям с хрустом оторвали.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:50) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мальчик не прикуел часом...???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
никак себя не проявил .. туда ему и дорога

самый дорогой футболер россии .. а толку как от юсупова
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№10 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (3)

Спаллетти быстрей турнут и он вернётся в Зенит, чем Интер Паредеса выкупит


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:20) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cerberspb
честно говоря даже вспоминать его не буду, кроме как его нытьем на поле после каждого падения и претензиям к судьям не чем особо не запомнился! вот только, кто 30 лямов за него заплатит, которые клуб за него хочет....это большой вопрос!

Может дождаться нового (настоящего) тренера? Хотя...
Маммана, Дриусси еще оставить можно бы. Кранневитер, поначалу, тоже что-то показывал. потом резко сдал. А Ригони и Паредеса... можно и не держать. У нас они играть не будут.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:13) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
А Заболотный?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№7 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Предсказуемо. Сразу было понятно, что разбегутся аргенты. Думаю, что это первая «ласточка».


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№6 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
честно говоря даже вспоминать его не буду, кроме как его нытьем на поле после каждого падения и претензиям к судьям не чем особо не запомнился! вот только, кто 30 лямов за него заплатит, которые клуб за него хочет....это большой вопрос!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:04) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
берите Яя


А на Х...УЯ (в смысле для чего)? По масти он больше вам подходит.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Серж1
а неустойку заплатить слабо?

все леги ваши разбегутся и неустойкой их не остановите!
берите Яя, пока не поздно! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пускай валит.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:33) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Футболист готов вернуться к прежнему наставнику Лучано Спаллетти, под руководством которого выступал в "Роме".

куда он собирается вернуться, если самому Спалу грозит увольнение?Г
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:32) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
а неустойку заплатить слабо?
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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