"Енисей" на своем поле разгромил "Анжи" в первом матче за право играть в чемпионате России в следующем сезоне.Чемпионат РоссииПереходные матчиКутьин, 28 (пен.), 62, Саркисов, 35"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков, (Камеш, 66), Кутьин, (Ломакин, 72), Саркисов."Анжи": Будаков, (Сугробов, 16), Полуяхтов, (Яковлев, 46), Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хабулов, Антон, Прудников, (Лескано, 66), Маркелов, Будковский.Предупреждения: Полуяхтов, 41, Хубулов, 53, Маркелов, 65