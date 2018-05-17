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"Енисей" на своем поле разгромил "Анжи"

"Енисей" на своем поле разгромил "Анжи" в первом матче за право играть в чемпионате России в следующем сезоне.

Чемпионат России

Переходные матчи

"Енисей" – "Анжи" 3:0

Голы: Кутьин, 28 (пен.), 62, Саркисов, 35

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков, (Камеш, 66), Кутьин, (Ломакин, 72), Саркисов.

"Анжи": Будаков, (Сугробов, 16), Полуяхтов, (Яковлев, 46), Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хабулов, Антон, Прудников, (Лескано, 66), Маркелов, Будковский.

Предупреждения: Полуяхтов, 41, Хубулов, 53, Маркелов, 65
Теги: Енисей Анжи
Сегодня, 16:55
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(2)
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Аленю и Титову искренние поздравления, но это только первый шаг. В Дагестане будет тяжело.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:04) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!!!Скрипченко конечно верен себе)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красноярск красавцы!
Что тихоновский, что аленичевский Енисей играют загляденье. По ходу Сибирью прирастёт РФПЛ.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
неожиданно, я думал Енисей тихо сольётся...
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еее) анжу в пердив


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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