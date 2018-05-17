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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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"Енисей" на своем поле разгромил "Анжи"
"Енисей" на своем поле разгромил "Анжи" в первом матче за право играть в чемпионате России в следующем сезоне.
Чемпионат России
Переходные матчи
"Енисей" – "Анжи" 3:0
Голы: Кутьин, 28 (пен.), 62, Саркисов, 35
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков, (Камеш, 66), Кутьин, (Ломакин, 72), Саркисов.
"Анжи": Будаков, (Сугробов, 16), Полуяхтов, (Яковлев, 46), Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хабулов, Антон, Прудников, (Лескано, 66), Маркелов, Будковский.
Предупреждения: Полуяхтов, 41, Хубулов, 53, Маркелов, 65
Чемпионат России
Переходные матчи
"Енисей" – "Анжи" 3:0
Голы: Кутьин, 28 (пен.), 62, Саркисов, 35
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков, (Камеш, 66), Кутьин, (Ломакин, 72), Саркисов.
"Анжи": Будаков, (Сугробов, 16), Полуяхтов, (Яковлев, 46), Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хабулов, Антон, Прудников, (Лескано, 66), Маркелов, Будковский.
Предупреждения: Полуяхтов, 41, Хубулов, 53, Маркелов, 65
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