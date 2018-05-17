Игорь Денисов: даже бокал пива очень мешает, хочешь играть в футбол - пить нельзя вообще

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал, как праздновал чемпионство и о своем отношении к алкоголю.- Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился. Я целый год вообще ничего не пил. Даже бокал вина не выпил. Когда мы 2 мая 2017 года выиграли Кубок России, я тоже выпил пива, а потом сказал супруге: "Следующий сезон мы должны закончить в тройке. Для этого я готов на все. В том числе поставить цель – целый год вообще не употреблять спиртные напитки. Ни капли". Год закончился после игры с "Зенитом".– Мешает очень сильно, даже бокал пива. Некоторые доктора говорят, что это невредно. Но меня даже бокал пива выбивает на сутки. Оно сильно расслабляет, а я такое не люблю. Со 2 мая по 5 мая – это год, и я скажу четко: если хочешь играть в футбол, пить нельзя вообще.