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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Игорь Денисов: подраться с Черчесовым не проблема. Но представьте - подраться с тренером в душе! (76)
Игорь Денисов: даже бокал пива очень мешает, хочешь играть в футбол - пить нельзя вообще
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал, как праздновал чемпионство и о своем отношении к алкоголю.
- Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился. Я целый год вообще ничего не пил. Даже бокал вина не выпил. Когда мы 2 мая 2017 года выиграли Кубок России, я тоже выпил пива, а потом сказал супруге: "Следующий сезон мы должны закончить в тройке. Для этого я готов на все. В том числе поставить цель – целый год вообще не употреблять спиртные напитки. Ни капли". Год закончился после игры с "Зенитом".
– Чем мешает алкоголь в количестве бокала в неделю?
– Мешает очень сильно, даже бокал пива. Некоторые доктора говорят, что это невредно. Но меня даже бокал пива выбивает на сутки. Оно сильно расслабляет, а я такое не люблю. Со 2 мая по 5 мая – это год, и я скажу четко: если хочешь играть в футбол, пить нельзя вообще.
Sports.ru
- Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился. Я целый год вообще ничего не пил. Даже бокал вина не выпил. Когда мы 2 мая 2017 года выиграли Кубок России, я тоже выпил пива, а потом сказал супруге: "Следующий сезон мы должны закончить в тройке. Для этого я готов на все. В том числе поставить цель – целый год вообще не употреблять спиртные напитки. Ни капли". Год закончился после игры с "Зенитом".
– Чем мешает алкоголь в количестве бокала в неделю?
– Мешает очень сильно, даже бокал пива. Некоторые доктора говорят, что это невредно. Но меня даже бокал пива выбивает на сутки. Оно сильно расслабляет, а я такое не люблю. Со 2 мая по 5 мая – это год, и я скажу четко: если хочешь играть в футбол, пить нельзя вообще.
Sports.ru
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