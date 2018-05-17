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Игорь Денисов: даже бокал пива очень мешает, хочешь играть в футбол - пить нельзя вообще

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал, как праздновал чемпионство и о своем отношении к алкоголю.

- Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился. Я целый год вообще ничего не пил. Даже бокал вина не выпил. Когда мы 2 мая 2017 года выиграли Кубок России, я тоже выпил пива, а потом сказал супруге: "Следующий сезон мы должны закончить в тройке. Для этого я готов на все. В том числе поставить цель – целый год вообще не употреблять спиртные напитки. Ни капли". Год закончился после игры с "Зенитом".

– Чем мешает алкоголь в количестве бокала в неделю?

– Мешает очень сильно, даже бокал пива. Некоторые доктора говорят, что это невредно. Но меня даже бокал пива выбивает на сутки. Оно сильно расслабляет, а я такое не люблю. Со 2 мая по 5 мая – это год, и я скажу четко: если хочешь играть в футбол, пить нельзя вообще.

Sports.ru
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 20:21
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(0)
№3 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то сегодня Игорек разговорился...
Или как обычно интервью на миллион кусков порезали?


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (3)

Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился
хера се немного что остановился только утром)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Но меня даже бокал пива выбивает на сутки.

а если ему стакан водки налить?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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