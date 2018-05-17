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Роман Зобнин: "Спартак" мог и чемпионом стать, и Кубок выиграть

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– В последнем туре "Спартак" потерял прямую путевку в Лигу чемпионов. Как вы это пережили?

– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.

– Быстро отошли от неудачи?

– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.

– Вы ведь за "Динамо" "Спартаку" проигрывали, теперь вот наоборот.

– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:34
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4
(1)
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
... я там НЕ провел НЕ один год.

Вы что тут пишите, писуны? ))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Начинается...
Как это он о величии клуба не упомянул?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: All_my Москва (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
История не знает сослагательного наклонения


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: pasol (Сегодня, 20:46) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Если бы у бабушки было кое-что, чего также нет у многих футболистов нынешнего состава "Спартака", то она была бы дедушкой...
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
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