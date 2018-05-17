Роман Зобнин: "Спартак" мог и чемпионом стать, и Кубок выиграть

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира.– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику.