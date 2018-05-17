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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Роман Зобнин: "Спартак" мог и чемпионом стать, и Кубок выиграть
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира.
– В последнем туре "Спартак" потерял прямую путевку в Лигу чемпионов. Как вы это пережили?
– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.
– Быстро отошли от неудачи?
– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.
– Вы ведь за "Динамо" "Спартаку" проигрывали, теперь вот наоборот.
– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику.
"Спорт-Экспресс"
– В последнем туре "Спартак" потерял прямую путевку в Лигу чемпионов. Как вы это пережили?
– Тяжело... Конечно, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, такое случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок выиграть. Но футбол наказывает.
– Быстро отошли от неудачи?
– Не быстро. Тем более "Динамо" для меня не просто клуб, я там не провел не один год. И было очень тяжело.
– Вы ведь за "Динамо" "Спартаку" проигрывали, теперь вот наоборот.
– Я знаю, и уже жду следующего сезона, чтобы изменить эту статистику.
"Спорт-Экспресс"
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