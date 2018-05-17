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Игорь Денисов: позвал полицейского на улицу поговорить, а он вызвал пикет, 20 машин

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов признался, что в молодости у него был конфликт с полицейским во время празднования дня рождения.

"У Кержакова был ресторан "Лукоморье", мы праздновали там мой день рождения. Ресторан находился отдаленно от всех жилых домов – мы не мешали никому, вообще никому. Но вдруг приезжает человек в погонах и четко намекает: вы мешаете людям, давайте деньги – мы уедем и не будем мешать праздновать. Я был выпивший, меня это задело, и я позвал его на улицу поговорить. Он не пошел, вызвал пикет, приехало 20 машин, и уже тогда сказал: "Пошли" – "Ты че, куда я теперь пойду?", - цитирует Денисова Sports.ru.
Сегодня, 20:53
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
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Нда, кэп Локо. Ты еще тогда был редкостной сволочью. Не дай бог, вернешься, хана Зениту.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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