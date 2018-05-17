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Константину Кучаеву в Германии проведена операция

Сегодня в Германии перенес операцию полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму связок левого колена в матче с тульским "Арсеналом".

Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно.

ПФК ЦСКА
Сегодня, 21:05
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