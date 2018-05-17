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Нападающий сборной Марокко Алиуи из-за травмы не сыграет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Марокко и французского клуба "Ним" Рашид Алиуи не сыграет на чемпионате мира, который грядущим летом пройдет в России. Об этом сообщает Ouest France.

25-летний нападающий был прооперирован в среду из-за разрыва сухожилий подколенного сустава. Травму Алиуи получил в последнем матче сезона с "Реймсом" (2:2).

В минувшем сезоне второй французской лиги марокканец в 40 матчах за "Ним" забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист 10 раз надевал футболку сборной Марокко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Марокко сыграет в группе В вместе с Португалией, Испанией и Ираном.

Sport24
Вчера, 21:59
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