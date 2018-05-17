Мануэл Фернандеш: сборной России будет не хватать Игнатьева

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш выразил мнение, что сборной России на чемпионате мира будет тяжело без защитника Владислава Игнатьева.– В "Локо" это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.– А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник премьер-лиги. Конечно, не я решаю, но как его коллега и фанат футбола, считаю, что сборной России Влада будет не хватать.