Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104456
КБ-Гостевая 26551
Политика и события в стране и мире 3954
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Мануэл Фернандеш: сборной России будет не хватать Игнатьева

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш выразил мнение, что сборной России на чемпионате мира будет тяжело без защитника Владислава Игнатьева.

– Ваша версия лучших игроков "Локомотива"?

– В "Локо" это Алексей, Антон и Влад Игнатьев.

– При этом Игнатьев не вызван в сборную.

– А должны бы вызвать, он однозначно лучший правый защитник премьер-лиги. Конечно, не я решаю, но как его коллега и фанат футбола, считаю, что сборной России Влада будет не хватать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Вчера, 22:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Чесайнаг Сочи (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (0)

Ну да.Это катастрофа без Игнатьева.Хахахаха...
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Вчера, 22:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С права должны играть Фернандес и Игнатьев. Они точно в этом году на своей позиции лучшие.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.