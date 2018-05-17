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Матчи "Зенита" в среднем посещает больше зрителей, чем топ-чемпионаты Европы

Средняя посещаемость матчей "Зенита" выше, чем в пяти ведущих лигах Европы.

На каждый из 23 матчей сезона-2017/18 стадион "Санкт-Петербург" собирал в среднем по 44 389 болельщиков.

Таким образом, "Зенит" превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств: Германии (средняя посещаемость – 44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782).

Средняя посещаемость чемпионата России в сезоне-2017/18 составила 13 493 зрителя. Матчи "Зенита" во всех турнирах в общей сложности собрали 1 020 966 болельщиков.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Вчера, 23:08
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6
(2)
№6 Написал: All_my Москва (Сегодня, 00:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Верим smile


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:52) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Странное сравнение.
Так можно начать сравнивать общекомандный километраж пермского Амкара и сборной Уругвая на самом первом чемпионате мира. Только толку-то?!
Популизм какой-то голимый.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Alter ego (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смешное сравнение
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Вчера, 23:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
не сомневаюсь
их туда так же как на выборы бюджетников загоняют


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (4)

Сравнивают что? Подумайте. среднее и большее...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 23:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не удивлён. У нас люди идут на комфорт, а появление новых стадиков тому подтверждение. Глянем после ЧМ
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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