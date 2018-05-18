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Агент: Николас Ломбертс имеет предложения от российских клубов

Сантуш Верхулст, агент защитника "Остенде" Николаса Ломбертса, рассказал, что у футболиста имеются предложения из России.

"Со мной связывались многие российские клубы касательно Николаса Ломбертса. Спрашивали, готов ли он вернуться в Россию и в каких кондициях сейчас находится. Не могу называть конкретные команды, но среди них есть и клубы из топ-5, и клубы пониже в турнирной таблице.

Ломбертс очень любит Россию, поэтому, конечно, ему интересны предложения от российских клубов. На прошлой неделе он был на матче "Зенита" и болельщики встретили его очень тепло", - цитирует агента "Sport24".
Теги: Ломбертс
Сегодня, 14:55
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№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нико отличный футболист, и я ни когда не забуду его гол ценой травмы!

Главное, не в стан принципиальных соперников... Той же Уфе он бы пригодился, да и с Семаком он хорошо знаком)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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