Дмитрий Хохлов: останется ли Ташаев? Основной разговор с ним еще впереди

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался относительно возможного перехода полузащитника Александра Ташаева в "Спартак"."Мы договорились с Ташаевым, что вернемся к вопросу после завершения чемпионата России. Нельзя было весной сбивать с настроя. У нас с ним основной разговор еще впереди", – сказал Хохлов в эфире "Динамо-ТВ".