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Дмитрий Хохлов: останется ли Ташаев? Основной разговор с ним еще впереди

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался относительно возможного перехода полузащитника Александра Ташаева в "Спартак".

"Мы договорились с Ташаевым, что вернемся к вопросу после завершения чемпионата России. Нельзя было весной сбивать с настроя. У нас с ним основной разговор еще впереди", – сказал Хохлов в эфире "Динамо-ТВ".
Теги: Хохлов Динамо Ташаев
Сегодня, 15:37
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(0)
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:22) #
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online

Парня надо уговаривать остаться! Сколько наших игроков прошедших Динамо играет в РФПЛ море! Не фиг быть дойной коровой из за генералов маразматиков!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Батька,
Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев заявил, что не рассказывал журналистам о переговорах между его клубом и «Спартаком».

«Вчера на одном официальном мероприятии ко мне подошёл человек. Он сказал, что болеет за «Динамо» уже 16 лет, и спросил, правда ли, что я перехожу в «Спартак». Я не говорил, что между клубами идут переговоры. Я ответил, что не вникаю в эти вопросы, всем занимается мой представитель. Сейчас все мои мысли сфокусированы только на сборной России», — сказал Ташаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

уажаемый есть видео...где он все говорил)))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Батька,
Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев заявил, что не рассказывал журналистам о переговорах между его клубом и «Спартаком».

«Вчера на одном официальном мероприятии ко мне подошёл человек. Он сказал, что болеет за «Динамо» уже 16 лет, и спросил, правда ли, что я перехожу в «Спартак». Я не говорил, что между клубами идут переговоры. Я ответил, что не вникаю в эти вопросы, всем занимается мой представитель. Сейчас все мои мысли сфокусированы только на сборной России», — сказал Ташаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (5)

Дайте парню расти ... еврокубки почувствовать ... медали чемпионата ... это совсем дургой уровень .... фанаты ... ответственность ... призы ...

Куля Ваше динамо борьба за выживание .... между ФНЛ и РПЛ метаться .... туда сюда !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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