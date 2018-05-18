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Уинстон Паркс: Семин - очень хороший человек, всегда слушал все, что я ему говорил

Чемпион России 2004 года в составе "Локомотива" Уинстон Паркс рассказал о совместной работе с главным тренером Юрием Семиным. Паркс на данный момент работает гендиректором клуба "Гуанакастека" в Коста-Рике.

"Чем запомнился Лоськов? Не могу сказать, что мы стали друзьями, но он всегда мне помогал. Как и наш тренер Юрий Семин. Он – очень хороший человек. Семин постоянно слушал все, что я ему говорил. И прислушивался ко мне! У меня с ним отличные отношения. Может, мы когда-нибудь еще поговорим с ним или даже провернем какую-то сделку с игроком моей команды

Я мог бы играть лучше, но в команде поменялся тренер. Я не могу сказать о Владимире Эштрекове что-то плохое, но у него был другой подход к футболу, другое видение. Для футбола это нормально, что сегодня ты здесь нужен, а завтра – уже нет. Возможно, мне нужно было остаться в "Локомотиве" и ждать шанс. Но сейчас уже сложно говорить об этом", - рассказал Паркс.

Sport24
Теги: Локомотив Семин
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