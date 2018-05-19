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Федор Смолов: думаю, Чистяков поставил на Промеса и денег заработал

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выразил сожаление по поводу того, что уступил полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу бомбардирскую гонку РФПЛ.

– Испортил настроение тот факт, что вам не удалось в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата?

– Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова. Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал (улыбается).

Напомним, что арбитр Чистяков матче "Краснодар" – "Арсенал" ошибочно не назначил пенальти за фол против Смолова, а также показал нападающему четвертую в сезоне желтую карточку за симуляцию, из-за чего он пропустил следующую игру против ЦСКА.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Чистяков Промес
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