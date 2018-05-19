Дмитрий Хохлов: "Динамо" подыскивает Зотову новую команду

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о возможных изменениях в составе."Обсуждали с руководством несколько дней. Пришли к мнению, что Темникова надо сохранить в команде. Аренда Цаллагова закончилась, и он возвращается в свой клуб. Решили не продлевать соглашение. Зотову подыскиваем команду. Говорили ему, что лучше найти ему другой клуб. На его позицию мы рассматриваем других игроков. Зимой мы не планировали расставаться с Бечираем – это было чисто его решение. Если и будут усиления – они будут точечные и очень взвешенные", – сказал Хохлов.