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Дмитрий Хохлов: "Динамо" подыскивает Зотову новую команду

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о возможных изменениях в составе.

"Обсуждали с руководством несколько дней. Пришли к мнению, что Темникова надо сохранить в команде. Аренда Цаллагова закончилась, и он возвращается в свой клуб. Решили не продлевать соглашение. Зотову подыскиваем команду. Говорили ему, что лучше найти ему другой клуб. На его позицию мы рассматриваем других игроков. Зимой мы не планировали расставаться с Бечираем – это было чисто его решение. Если и будут усиления – они будут точечные и очень взвешенные", – сказал Хохлов.

ФК "Динамо"
Теги: Хохлов Зотов Динамо
Сегодня, 01:07
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 02:09) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Удачи ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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