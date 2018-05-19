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Мурад Мусаев: когда 18-19-летние воспитанники "Краснодара" выигрывают турнир U-21 - это дорогого стоит

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал чемпионство молодежной команды "быков".

– Молодежка, которую вы до апреля тренировали, завоевала золотые медали.

– Четыре года, что работал с пацанами, мы шли к этой цели. Когда команда, составленная из 18-19-летних воспитанников академии, выигрывает чемпионат в возрастной категории U-21 – это дорогого стоит. Значит, "Краснодар" на правильном пути.

– Кто из мальчишек уже готов ворваться в основу?

– По потенциалу заиграть там способны многие. Сейчас ближе всех к ней подобрался Ваня Игнатьев. Просто форварды раньше раскрываются, чем центральные защитники или опорные хавы.

– Что за травма зимой была у Игнатьева?

– Руку сломал. Мечтал поскорее восстановиться, в одиночку занимался с тренером по физподготовке. Рвался в бой. Врачи дали добро лишь накануне последнего тура. К тому моменту лидером в гонке бомбардиров был Умаев из "Ахмата". Опережал Игнатьева на один мяч. Но Ваня сделал хет-трик и с 19 голами стал лучшим снайпером молодежного первенства. Второй год подряд!

У него от природы много сильных качеств, развивает их каждый день. Парень целеустремленный, трудяга. Понимает – расслабляться нельзя. Кстати, рассчитываем мы и на Жигулева – первого воспитанника академии, заигравшего в основе "Краснодара". Весеннюю часть чемпионата он провел в "Тосно", стал обладателем Кубка. В июне ждем Илью на сборах, – сказал Мусаев.

СЭ
Теги: Мусаев Краснодар
Сегодня, 09:57
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№2 Написал: dimon-k (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
афанасий,
ты думаешь, что они победили из-за разницы на 0,3-0,7 года?
Регистрация: 28.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Узнаю стиль "капитализм"!
Участвовать в гонке на феррари против калин и приор и говорить что победили исключительно из-за умений водителя!
Можно пи**ануть что угодно, все равно никто проверять не будет!
1 Краснодар средний возраст 19,0 (по заявке команде)
2 ЦСКА 18,7
3 Динамо 18,3
4 Локомотив 19,5
5 Спартак 18,7
6 Зенит 18,7
Делайте выводы сами


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Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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