Мурад Мусаев: когда 18-19-летние воспитанники "Краснодара" выигрывают турнир U-21 - это дорогого стоит

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал чемпионство молодежной команды "быков".
– Молодежка, которую вы до апреля тренировали, завоевала золотые медали.
– Четыре года, что работал с пацанами, мы шли к этой цели. Когда команда, составленная из 18-19-летних воспитанников академии, выигрывает чемпионат в возрастной категории U-21 – это дорогого стоит. Значит, "Краснодар" на правильном пути.
– Кто из мальчишек уже готов ворваться в основу?
– По потенциалу заиграть там способны многие. Сейчас ближе всех к ней подобрался Ваня Игнатьев. Просто форварды раньше раскрываются, чем центральные защитники или опорные хавы.
– Что за травма зимой была у Игнатьева?
– Руку сломал. Мечтал поскорее восстановиться, в одиночку занимался с тренером по физподготовке. Рвался в бой. Врачи дали добро лишь накануне последнего тура. К тому моменту лидером в гонке бомбардиров был Умаев из "Ахмата". Опережал Игнатьева на один мяч. Но Ваня сделал хет-трик и с 19 голами стал лучшим снайпером молодежного первенства. Второй год подряд!
У него от природы много сильных качеств, развивает их каждый день. Парень целеустремленный, трудяга. Понимает – расслабляться нельзя. Кстати, рассчитываем мы и на Жигулева – первого воспитанника академии, заигравшего в основе "Краснодара". Весеннюю часть чемпионата он провел в "Тосно", стал обладателем Кубка. В июне ждем Илью на сборах, – сказал Мусаев.
СЭ
– Молодежка, которую вы до апреля тренировали, завоевала золотые медали.
– Четыре года, что работал с пацанами, мы шли к этой цели. Когда команда, составленная из 18-19-летних воспитанников академии, выигрывает чемпионат в возрастной категории U-21 – это дорогого стоит. Значит, "Краснодар" на правильном пути.
– Кто из мальчишек уже готов ворваться в основу?
– По потенциалу заиграть там способны многие. Сейчас ближе всех к ней подобрался Ваня Игнатьев. Просто форварды раньше раскрываются, чем центральные защитники или опорные хавы.
– Что за травма зимой была у Игнатьева?
– Руку сломал. Мечтал поскорее восстановиться, в одиночку занимался с тренером по физподготовке. Рвался в бой. Врачи дали добро лишь накануне последнего тура. К тому моменту лидером в гонке бомбардиров был Умаев из "Ахмата". Опережал Игнатьева на один мяч. Но Ваня сделал хет-трик и с 19 голами стал лучшим снайпером молодежного первенства. Второй год подряд!
У него от природы много сильных качеств, развивает их каждый день. Парень целеустремленный, трудяга. Понимает – расслабляться нельзя. Кстати, рассчитываем мы и на Жигулева – первого воспитанника академии, заигравшего в основе "Краснодара". Весеннюю часть чемпионата он провел в "Тосно", стал обладателем Кубка. В июне ждем Илью на сборах, – сказал Мусаев.
СЭ
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