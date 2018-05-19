Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3962
Ситуация на юго-востоке Украины 119237
Зенит 104471
КБ-Гостевая 26561
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Василий Уткин: жалею, что Манчини ушел из "Зенита"

Комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о работе Роберто Манчини в "Зените".

"Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини. Очень жалею, что он ушел. Ничего против "Зенита" не имею, но симпатизирую другим командам.

Конечно, если исходить из собственных симпатий, то лучшего тренера, чем Манчини, я бы "Зениту" и не желал", – передает слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Манчини
Сегодня, 10:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(5)
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Базилио потерял нить похоже. Зенит самый популярный клуб в стране, а зависть- грех.

Кот перечитал последние два слова и решил тоже следовать этому постулату.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:17) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Lokoflesh
Вот в начале сезона его слова были бы интересны, а сейчас это просто глум над соперником.

Базилио потерял нить похоже. Зенит самый популярный клуб в стране, а зависть- грех.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
"Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини.

Этот аналитик очень силен задним умом.
Вот в начале сезона его слова были бы интересны, а сейчас это просто глум над соперником.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: К.А.
да вся страна с сожалением восприняла новость об его уходе.

Вся страна с недавнего врмени болеет за Зенит, сэр. это не пустые слова . Говорю как на духу, как в храме- И? .. Мне нельзя говорить такие слова, но в храме пели эти самые слова- 0 -7; 3-10 ; 1-5 - И ? спартак что? - Правильно , господа мыслите всегда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:46) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
да вся страна с сожалением восприняла новость об его уходе...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:44) #
  • -2
  •  (2)

Смеюсь с тех пор, как назначили Манчини. Очень жалею, что он ушел

Противоположность сомнеиний, рыбный суп или еще что нить?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.