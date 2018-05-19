СМИ: Маурицио Сарри не заинтересован в работе в "Зените"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не заинтересован в том, чтобы возглавить "Зенит", сообщает Football Italia.По информации СМИ, Сарри полагает, что его работа в неаполитанской команде подошла к концу. 59-летний специалист на текущей неделе провел переговоры с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом."Газеты считают, что Сарри не заинтересован в работе в "Зените", даже если санкт-петербургский клуб будет платить ему 9 миллионов евро в год, однако он пока не определился с планами относительно лондонского "Челси", - говорится в материале.