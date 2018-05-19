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"Спартак" летом проведет сбор в Австрии

"Спартак" в летнее межсезонье запланировал всего один зарубежный сбор, передает пресс-служба красно-белых.

Сбор пройдет в Австрии, начнется 2 июля и продлится три недели - до 22 июля. Команда будет тренироваться в австрийском Филлахе, в котором красно-белые проводили летние сборы последние два года.
Теги: Спартак
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