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"Спартак" будет готовиться к новому сезону в Австрии

"Спартак" сообщил, что команда будет проводить летний сбор в преддверии сезона-2018/19 в Австрии.

"В летнее межсезонье спартаковцы проведут один зарубежный подготовительный сбор. Он начнётся 2 июля и продлится три недели — до 22 июля. Наша команда будет тренироваться в австрийском Филлахе. Отметим, что спартаковцы приедут в этот город не впервые: красно-белые проводили в нём летние зарубежные сборы последние два года", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:04
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(1)
№2 Написал: Ильин Ильин (Сегодня, 18:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сагласен. Чем Тарасовка и Тушино хуже Австрии? Дома всегда хорошо.
Регистрация: 25.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: нико калуга (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сцуки а дома вам что не нравится.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
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