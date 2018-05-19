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Грозный Амкар
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"Спартак" будет готовиться к новому сезону в Австрии
"Спартак" сообщил, что команда будет проводить летний сбор в преддверии сезона-2018/19 в Австрии.
"В летнее межсезонье спартаковцы проведут один зарубежный подготовительный сбор. Он начнётся 2 июля и продлится три недели — до 22 июля. Наша команда будет тренироваться в австрийском Филлахе. Отметим, что спартаковцы приедут в этот город не впервые: красно-белые проводили в нём летние зарубежные сборы последние два года", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
"В летнее межсезонье спартаковцы проведут один зарубежный подготовительный сбор. Он начнётся 2 июля и продлится три недели — до 22 июля. Наша команда будет тренироваться в австрийском Филлахе. Отметим, что спартаковцы приедут в этот город не впервые: красно-белые проводили в нём летние зарубежные сборы последние два года", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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