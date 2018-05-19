Футбольный матч длительностью 24 часа начался в Пензе

Футбольный матч продолжительностью 24 часа, приуроченный к чемпионату мира в России и столетию пензенского футбола, начался в Пензе на реконструированном стадионе "Зенит".В матче участвуют 64 команды, которые разделены на две большие - "Пензенские рыси" и "Сурские орлы". Внутри команд игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов, вплоть до полудня 20 мая. Участие в мачте принимают команды органов власти города и области, предприятий Пензы, игроки женского мини-футбольного клуба "Лагуна", регбийного клуба "Империя", завершающий тайм сыграют детская и ветеранская команды ФК "Зенит", сообщили в пресс-службе Минспорта Пензенской области.Первыми на поле вышли команды правительства региона и пензенской гордумы. Тайм закончился победой командой правительства со счетом 3:0."Кроме самого матча организованы интерактивные площадки, игра в флэтбол. В вечернее время для зрителей будет работать полевая кухня. Все участники матча обязательно получат памятные призы. Мероприятие бесплатное, все желающие могут прийти на стадион", - отметил замглавы Минспорта Пензенской области Сергей Никишин.Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, участвовавший в открытии матча, отметил качество реконструированного к чемпионату мира стадиона "Зенит"."Игра проходит на стадионе, который соответствует всем профессиональным стандартам", - подчеркнул Белозерцев. Ранее ТАСС сообщал, что стадион был включен в перечень тренировочных площадок для команд во время чемпионата мира, но ни одна национальная сборная площадку не выбрала. В рамках реконструкции было создано два поля - с искусственным и естественным покрытием, которые оборудованы системами дренажа, полива и освещения; установлены две трибуны - на 650 и 310 мест.