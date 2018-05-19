Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3966
Ситуация на юго-востоке Украины 119242
КБ-Гостевая 26569
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Главный тренер сборной Колумбии может возглавить "Зенит"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман может возглавить "Зенит".

Отмечается, что вместе со сборной Колумбии Пекерман в ближайшее время приедет в Россию для участия в чемпионате мира. Таким образом, полноценные переговоры с ним возможны только после окончания мундиаля.

Напомним, ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера назывались Сергей Семак, Дик Адвокат и Рафаэль Бенитес.

"Фонтанка"
Теги: Зенит
Сегодня, 17:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(1)
№12 Написал: AnK. (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А почему нет?! Не Семака же !
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
В Башнях варят зелье, злобных женщин полон город ваш.



Это мощно. smiley
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:22) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Manchester United
кот,не уважаешь ты Богданыча

Действительно . Семак не имеет такого уважения просто у кота. Он московский, а это само по себе чревато коллизиями. Нужен нейтральный голландский тренер. Я к лично к Москве крайне осторожно отношусь.Там скворцы ходят через дорогу. Как то странно , согласитесь, сэр. . Поговаривают что там и ведьмы проживают. В Башнях варят зелье, злобных женщин полон город ваш.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: yuri
Нет, Только блондин Карпин

кот,не уважаешь ты Богданыча sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Manchester United
только Симаг

Нет, Только блондин Карпин. Он уже летит в Питер как муха на гавно. То есть пчела на мед. . Великий блондин возглавил Зенит. Кот повесился.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Zenit-59 (Сегодня, 18:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это что-то из области фантастики!
Регистрация: 19.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:57) #
  • -3
  •  (5)

Аргентинцы уйдут, колумбийцы придут.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: SVN
Фурсенко делает неожиданный ход.А может он увидел сон.

Фурсу обрезали в выборе тренера и покупке игроков.Теперь Сов.дерект. будет решать кого в Зенит взять.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:53) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
только Симаг smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
закрадывается мысль..Колумбия, Питер.....кока......кола?....без колы? smirk

неудачники минусуют.. smile
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший тренер.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:46) #
  • -2
  •  (2)

Фурсенко делает неожиданный ход.А может он увидел сон.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.