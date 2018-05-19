Главный тренер сборной Колумбии может возглавить "Зенит"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман может возглавить "Зенит".Отмечается, что вместе со сборной Колумбии Пекерман в ближайшее время приедет в Россию для участия в чемпионате мира. Таким образом, полноценные переговоры с ним возможны только после окончания мундиаля.Напомним, ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера назывались Сергей Семак, Дик Адвокат и Рафаэль Бенитес.