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Агент: Рабелло интересуется большой клуб из России

Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого" Игора Рабелло, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется российский клуб. Паива добавил, что Рабелло был бы счастлив переехать в Россию.

– Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов, – сказал Паива. – Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.

– Что ответил "Ботафого"?

– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

– Этот российский клуб – "Спартак"?

– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.

– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.

– Вы получали другие предложения?

– Да, одно из Италии.

– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?

– Он был бы счастлив.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:04
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(1)
№5 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Уфа»
Аааа так это Уфа купить хочет, зарплата тока учпачмаками!
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 18:20) #
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online

ЦДК или "Краснодар".
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

– Этот российский клуб – "Спартак"?

– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

Ну, тогда Краснодар.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Защитник "Ботафого" Игор Рабелло может продолжить карьеру в "Локомотиве", утверждает журналист Globo Ренан Моура в своем Твиттере. По его словам, железнодорожники сделают официальное предложение по нему в ближайшие пару дней.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
– Этот российский клуб – "Спартак"?
– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

я не люблю плоские шутки.
но тут будто специально для троллинга отвечал
о способе выплат

это скорее о наших


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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