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Агент: Рабелло интересуется большой клуб из России
Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого" Игора Рабелло, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется российский клуб. Паива добавил, что Рабелло был бы счастлив переехать в Россию.
– Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов, – сказал Паива. – Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.
– Что ответил "Ботафого"?
– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.
– Этот российский клуб – "Спартак"?
– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.
– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.
– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.
– Вы получали другие предложения?
– Да, одно из Италии.
– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?
– Он был бы счастлив.
"Спорт-Экспресс"
– Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов, – сказал Паива. – Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.
– Что ответил "Ботафого"?
– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.
– Этот российский клуб – "Спартак"?
– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.
– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.
– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.
– Вы получали другие предложения?
– Да, одно из Италии.
– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?
– Он был бы счастлив.
"Спорт-Экспресс"
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