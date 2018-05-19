Агент: Рабелло интересуется большой клуб из России

Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого" Игора Рабелло, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется российский клуб. Паива добавил, что Рабелло был бы счастлив переехать в Россию.– Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов, – сказал Паива. – Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.– Да, одно из Италии.– Он был бы счастлив.