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Артем Дзюба: хотел бы поруководить войском, вступить в войну

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что хотел бы побыть великим полководцем.

– С кем из известных людей, живущих в любую эпоху, вы бы хотели на день поменяться жизнями?

– Ммм… Интересно. Трудно ответить с ходу. Надо подумать. Из мира спорта или вообще? Даже не знаю. Давайте я выберу… Из спорта все-таки банально, наверное, да? Тогда пусть это будет Александр Суворов.

Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну.

Russia Today
Теги: Дзюба
Сегодня, 19:13
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(3)
№9 Написал: grisha (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
едь воюй. Пизд*бол!

Хороший парень - но жертва страны, которая безнаказанно убивает людей на своей и чужой территории с 1979 года
Что от него ожидать, если он знает только слово мяч, но не знает слово школа (((
Он даже не знает, что Суворов всегда был палачом
Он даже не знает, кто поймал и казнил героя ССССР Емельку Пугачёва
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Собирай чемодан, едь воюй. Пизд*бол!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 20:39) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где их взять сейчас эти военные конфликты? Хотя есть вариант - учи фотошоп. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: patred москва (Сегодня, 20:35) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
smile


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Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Опарыш выдал очередной "шедевр", очкредь Смолова.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А начать с рядового не хочешь? Бедная армия с таким полководцем.
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (8)

Вот и порукоблуди своим войском в трусах,,,
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:22) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
идиот. если только чтоб тебе голову ядром там снесло
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Парад дебилов продолжается? Вчера Денисов на сцене, сегодня Дзюба!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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