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Дмитрий Хохлов: в еврокубки "Динамо" пока рановато
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признал, что его команде рано думать о выступлении в еврокубках.
– Если вкратце, что было на заседании совета директоров?
– Подвели итоги выступления команды в прошедшем сезоне. Руководство посчитало его вполне удовлетворительным.
– По итогам заседания совета директоров стало ясно, куда команда будет двигаться дальше? Какие задачи, трансферный бюджет?
– Пока эта тема не поднималась. Сейчас стоит вопрос о сохранении состава и возможном укомплектовании. Ближе к новому сезону будут озвучены задачи.
– Направление хотя бы известно? Все-таки в нынешнем сезоне "Динамо" спасалось от вылета. Амбиции вырастут?
– Естественно, мы хотим двигаться в сторону лидирующей группы чемпионата. Но трансферный бюджет пока не известен.
– Если бы "Динамо" по итогам последнего тура попало в еврокубки, потянуло бы их уровень?
– Я считаю, это было бы преждевременно. Понятно, что всем хочется играть в Европе. Дополнительный стимул, финансовый бонус и так далее. Но на данный момент нам пока чуточку рановато туда.
– А в следующем сезоне?
– Хотелось бы.
"Спорт-Экспресс"
– Если вкратце, что было на заседании совета директоров?
– Подвели итоги выступления команды в прошедшем сезоне. Руководство посчитало его вполне удовлетворительным.
– По итогам заседания совета директоров стало ясно, куда команда будет двигаться дальше? Какие задачи, трансферный бюджет?
– Пока эта тема не поднималась. Сейчас стоит вопрос о сохранении состава и возможном укомплектовании. Ближе к новому сезону будут озвучены задачи.
– Направление хотя бы известно? Все-таки в нынешнем сезоне "Динамо" спасалось от вылета. Амбиции вырастут?
– Естественно, мы хотим двигаться в сторону лидирующей группы чемпионата. Но трансферный бюджет пока не известен.
– Если бы "Динамо" по итогам последнего тура попало в еврокубки, потянуло бы их уровень?
– Я считаю, это было бы преждевременно. Понятно, что всем хочется играть в Европе. Дополнительный стимул, финансовый бонус и так далее. Но на данный момент нам пока чуточку рановато туда.
– А в следующем сезоне?
– Хотелось бы.
"Спорт-Экспресс"
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