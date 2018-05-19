Дмитрий Хохлов: в еврокубки "Динамо" пока рановато

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признал, что его команде рано думать о выступлении в еврокубках.– Подвели итоги выступления команды в прошедшем сезоне. Руководство посчитало его вполне удовлетворительным.– Пока эта тема не поднималась. Сейчас стоит вопрос о сохранении состава и возможном укомплектовании. Ближе к новому сезону будут озвучены задачи.– Естественно, мы хотим двигаться в сторону лидирующей группы чемпионата. Но трансферный бюджет пока не известен.– Я считаю, это было бы преждевременно. Понятно, что всем хочется играть в Европе. Дополнительный стимул, финансовый бонус и так далее. Но на данный момент нам пока чуточку рановато туда.– Хотелось бы.