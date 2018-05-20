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"Енисей" может начать сезон в РФПЛ в Тюмени или в Томске

"Енисей", разгромивший в первом стыковом матче "Анжи" (3:0), в случае выхода в премьер-лигу в первой части сезона-2018/19 с большой долей вероятности будет принимать соперников либо в Тюмени, либо в Томске. Также существует вариант с Екатеринбургом.

Напомним, что Центральный стадион в Красноярске закрыт на реконструкцию к зимней Универсиаде-2019, поэтому команда Дмитрия Аленичева весь сезон в ФНЛ отыграла в манеже. В премьер-лиге проводить встречи в закрытом помещении "львам" не разрешат.

"Предварительные контакты с руководством «Енисея» по этому поводу некоторое время назад были. Если красноярцы выйдут в премьер-лигу и обратятся к нам уже с предметным предложением, то не вопрос, все решим оперативно. Рады будем помочь землякам!", – подтвердил спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов.

"Матч ТВ"
Теги: Енисей
Сегодня, 09:25
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№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Для выхода в РПФЛ надо сделать обязательным наличия домашнего стадиона, соответствующего требованиям лиги, иначе бардак не закончится. Хотите в вышку - создайте условия.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
пусть сначала выйдут, динамо спб в сезоне 3:0 их отодрало, так, на минуточку...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 10:53) #
  • -1
  •  (1)

Ну и нахера нужен этот енисей в рфпл?
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 10:45) #
  • +1
  •  (1)

уже начали делить шкуру неубитого медведя...
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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