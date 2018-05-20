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Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что красно-белые должны были играть в финале Кубка России и завоевать серебро в чемпионате России.

Напомним, "Спартак" в полуфинале уступил "Тосно", а в РФПЛ занял третью строчку.

"Мы обязаны были играть в финале Кубка России и брать серебро чемпионата, но ошибок футбол не прощает. Но есть и яркий момент в сезоне – это игра в Лиге чемпионов, где мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю". Удалось выступить против одного из лучших игроков мира, египтянина Мохамеда Салаха. Думаю, он получит "Золотую бутсу" в этом году", - цитирует Ещенко "Комсомольская правда – Иркутск".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 12:44
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22
(5)
№22 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 15:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю". Удалось выступить против одного из лучших игроков мира, египтянина Мохамеда Салаха.

Они противостояли! Им удалось! Яркое, понимаешь, пятно!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№21 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Koman4
влететь финалисту лиги чемпионов 7-0!

и что
причем тут финалист

SPV 77,
ну вы то феерить будете
если толко доползете до группы
что ОООЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО))))
так что драть вашу секту в ле будут


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№20 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (4)

Позорно профукали и Кубок,и серебро....чего уж там....нескоро предоставиться теперь вам такое стечение обстоятельств....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№19 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 15:16) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
эх жду не дождусь как вас в квалифае ЛЧ какой-нибудь слован дрюкнет

Этого можешь не дождаться, а вот гарантированных пять ослочпоков в группе следующей ЛЧ ты увидишь 100%
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№18 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Люди, которые радуются 7 пропущенным мячам: вы вообще люди? Команда представляла честь страны, и если вы радуетесь тому, что нам англичане столько наколотили - да пшли вы вон! Катите в Англию и болейте там, за кого хотите. Школота... rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:48) #
  • -3
  •  (7)

Спартак все время кому то что то должен но не всегда получается!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:30) #
  • +3
  •  (11)
online

Прямо обида какая-то в словах игрока сквозит такая слезная - должны были, но нехорошие люди не дали. Можно подумать его на поле не было? Что же не брал, раз должен? Или Ещенко не при делах? Он бы точно взял, но вот другие игроки команды... Так и не понял, кто Ещенко и сколько должен
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№15 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (6)

Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России

Жаль об этом не знали игроки "Тосно" (это про Кубок РФ).

А про серебро.... Ну Вы об этом все сами знаете!!!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:21) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Какой умный свиненок, даже не заикнулся об чемпионстве.
Перед сезоном декларировали 3х трофея, в итоге остались лишь с бронзой.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: miktar (Сегодня, 14:03) #
  • -8
  •  (14)

Цитата: COPati4
Ведь победить понтярщика намного приятнее, чем просто соперника...


102%

Думаю , и фермент этакий сектанты-1 скоро выдумают. Запил еду и даже "ходить" будут красно-белым...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (20)

Но есть и яркий момент в сезоне – это игра в Лиге чемпионов, где мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю"

Да это действительно было незабываемо! 7:0 это просто праздник.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Локомотив»
Андрей Ещенко заявил, что красно-белые должны были играть в финале Кубка России и завоевать серебро в чемпионате России
............................................................................

Это со стороны спартаковских болельщиков и игроков, им все должны.... ведь они самые-самые.
А вот другие команды думают, что ничего красно-белым - мы не должны. Выходят и бъются с особой энергией против них. И забирают у них очки. Чем больше будут вести себя спартаковцы заносчивей против других клубов и их болельщиков, тем более сильное будут встречать сопротивление. Ведь победить понтярщика намного приятнее, чем просто соперника... Когда в Спартаке поймут, что в росфутболе есть и другие кроме "великого и могучего", то у них и жизнь в футбольной России будет попроще, и глядишь игроки других клубов и их фаны начнут уважать Спартак
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:27) #
  • -9
  •  (19)

Правильная психология у игрока, было бы побольше таких, результаты были бы лучше. Против Ливерпуля пытались играть в футбол, я приветствую игроков Спартака за это, если бы выставляли автобус, результат был бы скромнее, но мой Спартак этот. По поводу Ливерпуля, очень ждал встречи с Барселоной, вообще интересно кто то способен остановить эту машину? Скоро узнаем. Проиграть такому Ливерпулю не стыдно
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
ЦСКА
Пока бред о мнимом величии команды ,являющейся середняком нашего чемпионата будет витать в головах спаратаковских игроков,удачи им не видать.Пора понять,что уровень команды определяется не по наличию понтоа,а по уровню игры.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№8 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 13:23) #
  • +1
  •  (19)
online

Цитата: SPV 77
Цитата: cska1971
Противостояли - от "стояли напротив"?

Именно это делал цска в Лондоне против чахлого Арсенала, вынув 4 штуки к 35 минуте 1 тайма joy

эх жду не дождусь как вас в квалифае ЛЧ какой-нибудь слован дрюкнет smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:21) #
  • -5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Противостояли - от "стояли напротив"?

Именно это делал цска в Лондоне против чахлого Арсенала, вынув 4 штуки к 35 минуте 1 тайма joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
вот поэтому и просрали все,тк думали что обязаны.расслабились рано.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:16) #
  • +5
  •  (17)

Противостояли - от "стояли напротив"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№4 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Противостояние Ливерпулю особенно удалось...
Действительно,,
Но есть и яркий момент в сезоне – это игра в Лиге чемпионов, где мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю"


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 12:50) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Играли бы, брали бы. Кто не давал то?
Странно что про чемпионство не сказал.


--------------------
Гинер, продай клуб Ромке!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Ну да,и влететь финалисту лиги чемпионов 7-0!
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 12:46) #
  • +7
  •  (19)
online

Противостояли Ливерпулю?))
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
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