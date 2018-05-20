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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что красно-белые должны были играть в финале Кубка России и завоевать серебро в чемпионате России.
Напомним, "Спартак" в полуфинале уступил "Тосно", а в РФПЛ занял третью строчку.
"Мы обязаны были играть в финале Кубка России и брать серебро чемпионата, но ошибок футбол не прощает. Но есть и яркий момент в сезоне – это игра в Лиге чемпионов, где мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю". Удалось выступить против одного из лучших игроков мира, египтянина Мохамеда Салаха. Думаю, он получит "Золотую бутсу" в этом году", - цитирует Ещенко "Комсомольская правда – Иркутск".
Напомним, "Спартак" в полуфинале уступил "Тосно", а в РФПЛ занял третью строчку.
"Мы обязаны были играть в финале Кубка России и брать серебро чемпионата, но ошибок футбол не прощает. Но есть и яркий момент в сезоне – это игра в Лиге чемпионов, где мы противостояли будущему финалисту турнира "Ливерпулю". Удалось выступить против одного из лучших игроков мира, египтянина Мохамеда Салаха. Думаю, он получит "Золотую бутсу" в этом году", - цитирует Ещенко "Комсомольская правда – Иркутск".
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