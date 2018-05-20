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Ринат Билялетдинов: у "Анжи" есть шансы отыграть три мяча

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов заявил, что у "Анжи" есть шансы отыграться во втором стыковом матче против "Енисея" за право участвовать в сезоне-2018/19 чемпионата России.

"Конечно же, у "Анжи" есть шансы отыграть три мяча. Команде надо атаковать с первых минут и искать счастье у чужих ворот. Думаю, что "Енисею" будет непросто сохранить свое преимущество. Мы знаем случаи, когда три мяча отыгрываются. "Анжи" ведь отнимал очки у "Спартака" и "Краснодара" и вполне мог обыграть "Зенит". Это домашняя команда, и при мощной поддержке зрителей с начала матча игроки понесутся в атаку.

Шансы оценивать трудно, но вполне реально, что "Анжи" отыграется с необходимым счетом. И потенциал команды позволяет на это рассчитывать. Ведь есть Александр Прудников, Арсен Хубулов, Павел Яковлев, Олег Данченко, Владимир Полуяхтов, Сергей Брызгалов, подбор исполнителей в команде хороший для премьер-лиги. Я считаю, что возможности у игроков достаточно высоки. И опыт игр в РФПЛ ведь тоже важен. Прогноз? Допускаю, что счет может быть 4:0 в пользу "Анжи".

Вопрос в том, сумеет ли "Енисей" организовать разящую контратаку. Но надо учитывать и то обстоятельство, что они будут играть на естественном покрытии, а не в зале на синтетике. А футбол в таком случае все же разнится в деталях, поэтому во втором матче будет другое скольжение, другой отскок, другое движение и даже другое содержание кислорода в воздухе", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: Билялетдинов Р. Анжи Енисей
Сегодня, 13:26
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(1)
№4 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:22) #
  • -1
  •  (1)

Ринат будет прав в случае назначения не менее двух пенальти в сторону Енисея, что само по себе уже нонсенс.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 14:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
- Шансы всегда есть, - улыбнулись судейские и ... все остальные...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Михаил Иванов (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (3)

Шансы маленькие, но ЕСТЬ!
А как их использует Анжи - будем ПОСМОТРЕТЬ!
Пусть победит сильнейший, даже если по сумме двух матчей!!
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (3)

Ринат метит в приемники. Шансы есть, но они практически нулевые.)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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