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Андрей Лунев о Заболотном: это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев отметил, что критика в адрес нападающего Антона Заболотного была необоснованной.

– Весной Заболотного только ленивый не пытался укусить, да побольнее.

– Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага.

– Поддерживали парня? Что вообще в такой момент нужно говорить игроку?

– Ничего. На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему – тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой. По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лунев Заболотный Зенит
Сегодня, 15:31
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№2 Написал: pisto (Сегодня, 15:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
К Заболотному претензий нет, есть претензии к тому кто его купил
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 15:38) #
  • -2
  •  (2)

Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Андрюша,а еще в России говорят-подняли гав*о на вилы.Так это как раз о Заболотном....его уровень липецкий "Металлург"....Парни,ну разве я не прав?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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