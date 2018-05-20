Андрей Лунев о Заболотном: это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев отметил, что критика в адрес нападающего Антона Заболотного была необоснованной.– Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага.– Ничего. На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему – тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой. По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить.