"Тамбов" и "Амкар" огласили стартовые составы

"Тамбов" и "Амкар" назвали стартовые составы на ответный стыковой матч за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/2019.": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Шляков, Быстров, Игнатович, Мурнин, Кашчелан, Шевчук, Часовских.Запасные: Смирнов, Гультяев, Овсиенко, Дутов, Трусевич, Килин, Дорожкин, Бирюков, Сергеев, Архипов.Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Комолов, Костюков, Гол, Форбс, Огуде.Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Баланович, Прокофьев, Бодул.