Молодёжная сборная России в меньшинстве разгромила Кипр

Молодёжная сборная России провела на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве контрольный матч с Кипром.Обляков, 72 (1:0). Мелкадзе, 82 (2:0). Макаров, 84 (3:0).Россия: Мелихов, Лысов (Гогличидзе, 46), Шанбиев, Довбня, Чернов, Ланин, Фомин, Жигулёв (к), Обляков (Макаров, 76), Зуев (Бакаев, 60), Мелкадзе (Гасилин, 85).Удаление: Довбня, 40 (вторая ж.к.).