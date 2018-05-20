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Молодёжная сборная России в меньшинстве разгромила Кипр

Молодёжная сборная России провела на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве контрольный матч с Кипром.

Россия U21 – Кипр U21 — 3:0

Голы: Обляков, 72 (1:0). Мелкадзе, 82 (2:0). Макаров, 84 (3:0).

Россия: Мелихов, Лысов (Гогличидзе, 46), Шанбиев, Довбня, Чернов, Ланин, Фомин, Жигулёв (к), Обляков (Макаров, 76), Зуев (Бакаев, 60), Мелкадзе (Гасилин, 85).

Удаление: Довбня, 40 (вторая ж.к.).
Теги: Молодёжная сборная России
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