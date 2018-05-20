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Андрей Канчельскис: заявление Романа Широкова? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал заявление Романа Широкова, который назвал себя лучшим отечественным футболистом XXI века.

- Согласны с мнением Широкова?

- Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Он был неплохим футболистом, обладал хорошими качествами: мог отдать передачу, забить, но я бы не назвал его лучшим, были и поинтереснее. Но если Роман так считает, то пусть.

- А кого вы назвали бы?

- Много кандидатур. Надо еще подумать, кого выбрать. У нас было много классных игроков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Канчельскис Широков
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:20) #
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Широкову до Канчельскиса как до Парижа раком! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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