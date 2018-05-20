Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала" по итогам сезона-2017/18

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком клуба по итогам сезона-2017/18 по версии болельщиков.Румынский хавбек, ставший лучшим бомбардиром "Урала" (8 голов) набрал 249 баллов в голосовании. Голкипер Ярослав Годзюр занял второе место, отстав от Бикфалви на 12 баллов. Также в пятерку попали Денис Кулаков (112 баллов), Роман Емельянов (61 балл) и Николай Димитров (31 балл)