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"Анжи" - "Енисей": стартовые составы

Стали известны составы "Анжи" и "Енисея" на ответный стыковой матч за место в премьер-лиге.

"Анжи": Сугробов - Тетрашвили, Армаш, Самарджич, Полуяхтов - Данченко, Бакаев, Антон, Маркелов - Лескано, Поку.

Запасные - Репин, Мусалов, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Прудников, Яковлев, Будковский, Калмыков.

"Енисей": Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Камеш - Кутьин, Обрадович.

Запасные - Нестеренко, Гарбуз, Рожков, Васильев, Новиков, Мильдзихов, Харитонов, Сердеров, Ломакин, Стеклов, Малоян, Саркисов.
Теги: Анжи Енисей
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