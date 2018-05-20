"Анжи" - "Енисей": стартовые составы

Стали известны составы "Анжи" и "Енисея" на ответный стыковой матч за место в премьер-лиге.Сугробов - Тетрашвили, Армаш, Самарджич, Полуяхтов - Данченко, Бакаев, Антон, Маркелов - Лескано, Поку.Запасные - Репин, Мусалов, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Прудников, Яковлев, Будковский, Калмыков.Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Камеш - Кутьин, Обрадович.Запасные - Нестеренко, Гарбуз, Рожков, Васильев, Новиков, Мильдзихов, Харитонов, Сердеров, Ломакин, Стеклов, Малоян, Саркисов.