"Енисей" вышел в Премьер-лигу, "Анжи" вылетел в ФНЛ

"Анжи" дома обыграл "Енисей" в ответном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.Чемпионат РоссииПереходные матчиМатч - 0:3Обрадович, 18, Семакин, 20, Поку, 45, Калмыков, 76, Полуяхтов, 78, 90+1, Сердеров, 88"Анжи": Сугробов - Тетрашвили, Армаш, (Калмыков, 55), Самарджич, Полуяхтов - Данченко, Бакаев, Антон, Маркелов, (Глебов, 75), - Лескано, Поку, (Будковский, 82)."Енисей": Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, (Рожков, 44), Семакин, Камеш - Кутьин, (Саркисов, 53), Обрадович, (Сердеров, 72).Предупреждения: Кичин, 22, Бакаев, 90+2