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"Енисей" вышел в Премьер-лигу, "Анжи" вылетел в ФНЛ

"Анжи" дома обыграл "Енисей" в ответном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.

Чемпионат России

Переходные матчи

Матч - 0:3

"Анжи" – "Енисей" 4:3

Голы: Обрадович, 18, Семакин, 20, Поку, 45, Калмыков, 76, Полуяхтов, 78, 90+1, Сердеров, 88

"Анжи": Сугробов - Тетрашвили, Армаш, (Калмыков, 55), Самарджич, Полуяхтов - Данченко, Бакаев, Антон, Маркелов, (Глебов, 75), - Лескано, Поку, (Будковский, 82).

"Енисей": Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, (Рожков, 44), Семакин, Камеш - Кутьин, (Саркисов, 53), Обрадович, (Сердеров, 72).

Предупреждения: Кичин, 22, Бакаев, 90+2
Теги: Енисей Анжи
Вчера, 22:54
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8
(4)
№8 Написал: SVN (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Матч был результативный,Енисей больше заслужил повышение,чем Анжи сохранение прописки,но Анжи играли хорошо,Енисей чуток получше,но с такой обороной Енисей скорее вылетит обратно,проходной двор.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (4)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: imaginary (Вчера, 23:38) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ФКСМ_1922
Прощайте, грязные овцеёбы))) и больше не возврайтесь!

что овца, настрадалась?
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (4)

У Аленичева обученная, играющая команда конечно. Приятно смотреть. Но вратарь совсем слабый, его надо оставить в ФНЛ.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Прощайте, грязные овцеёбы))) и больше не возврайтесь!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Fix ШахтыГрад (Вчера, 23:07) #
  • -6
  •  (12)
online

играть в спортзале будут?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Forward Москва (Вчера, 23:04) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Рад за Красноярск
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: колокольчик москва (Вчера, 22:57) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Поздравляю!


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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