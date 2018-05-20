Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Mузыка 5710
Баги сайта и форума 547
Политика и события в стране и мире 3982
Ситуация на юго-востоке Украины 119263
КБ-Гостевая 26573
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Миодраг Божович объявил об уходе из тульского "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сообщил, что клуб не предложил вовремя ему новый контракт, в следствии чего он решил покинуть команду.

"Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Вернусь в родную страну и буду ждать новых приглашений. Они вовремя не предложили мне контракт", - цитирует Божовича Hotsport.rs.
Теги: Божович Арсенал Тула
Вчера, 23:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
15
(7)
№15 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 00:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: SVN
Цитата: РостовПапа
А может из-за 0 6 с ЦСКА?

а разве есть сомнения,реально спортил таким матчем себе карьеру
Арсенал-Зенит 3/3
Цска-Арсенал 6/0
Арсенал-Локо 2/0
Команда претендует на 6 место(потенц.Лига Европы),выходит запасной кипер с первых минут,проверка резерва офиц.версия))Комбаров резко перед матчем получает травму,Божович спокойно сидит весь матч,без реакции на результат))и Тула не создает моментов.
И вот бац,и отставка))

Всюду заговор!Гинер все купил.спартак тоже купил Гинер,чтоб он в последнем туре Динамо проиграл?
За руку поймаешь,тогда и говори,а это все твои домыслы пустышка
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№14 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (0)

Где-то греется местечко....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (2)

Миодраг,спасибо за сезон, но ты поступил по-еврейски, мягко говоря.Действующий контракт с Арсеналом до 30 июня и руководство предложило новый контракт после матча с ЛОКО.Причина в другом.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:57) #
  • +2
  •  (2)

Vlad-ОБЖ 66,
Ну если не сделали предложение,значит всё правильно делает
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: следующий
почему тренер так категорично уходит и это за два месяца до старта нового чемпионата.

значит знает куда позовут и это будет побогаче Тулы..
всё просто! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Вчера, 23:40) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: РостовПапа
А может из-за 0 6 с ЦСКА?

а разве есть сомнения,реально спортил таким матчем себе карьеру
Арсенал-Зенит 3/3
Цска-Арсенал 6/0
Арсенал-Локо 2/0
Команда претендует на 6 место(потенц.Лига Европы),выходит запасной кипер с первых минут,проверка резерва офиц.версия))Комбаров резко перед матчем получает травму,Божович спокойно сидит весь матч,без реакции на результат))и Тула не создает моментов.
И вот бац,и отставка))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
В болото уходит, однозначно....

квартиру поставь на это, раз однозначно...или что там у тебя есть? смартфон что-ли какой...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: fd65 (Вчера, 23:26) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
В болото уходит, однозначно.... никто ему в Сербии таких денег как в России не предложит...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: РостовПапа (Вчера, 23:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
А может из-за 0 6 с ЦСКА?
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: перс Ростов на Дону (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Походу пряники уже поднадоели
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: РостовПапа
уж не в Зенит ли?

вряд ли, слишком часто пиздел про судейство после матчей с Зенитом
да и неудачный опыт работы в российском топе уже имеет
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: следующий (Вчера, 23:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Все это странно и не так просто.
Почему в команде не предложили новый контракт, тренеру добившемуся неплохого результата.
И почему тренер так категорично уходит и это за два месяца до старта нового чемпионата.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:19) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: РостовПапа
уж не в Зенит ли?

Нет, в Зените такие дилетанты не нужны, только профи уровня Малафеева и Заболотного.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: РостовПапа (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
уж не в Зенит ли?
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Странный человек этот Божович
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.