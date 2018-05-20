Миодраг Божович объявил об уходе из тульского "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сообщил, что клуб не предложил вовремя ему новый контракт, в следствии чего он решил покинуть команду."Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Вернусь в родную страну и буду ждать новых приглашений. Они вовремя не предложили мне контракт", - цитирует Божовича Hotsport.rs.