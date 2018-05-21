Футболист "Енисея" побрил пресс-атташе клуба после выхода в премьер-лигу

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис опубликовал фотографию, на которой один из игроков команды бреет его налысо.Напомним, красноярцы в следующем сезоне выступят в РФПЛ.В 2017 году Меркис также побрился налысо. В начале сезона-2016/17 он поспорил с игроками на то, что изменит имидж, если "Енисей" пробьется в стыковые матчи.