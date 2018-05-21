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Дмитрий Аленичев и Кононов претендуют на пост главного тренера тульского "Арсенала"

В шорт-листе тульского "Арсенала", который находится в поиске главного тренера вместо отказавшегося продлевать контракт с клубом Миодрага Божовича, фигурируют фамилии Дмитрия Аленичева и Олега Кононова.

Аленичев уже работал с "Арсеналом", выведя команду за два года из ПФЛ в РФПЛ. В минувшем сезоне под руководством 45-летнего специалиста в РФПЛ поднялся "Енисей". Последним клубом Кононова был "Ахмат".

"Матч ТВ"
Теги: Аленичев Кононов Арсенал Тула
Сегодня, 08:47
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3
(0)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кононов потянет Арсенал.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:01) #
  • -2
  •  (2)

Аленичев уже работал с "Арсеналом", выведя команду за два года из ПФЛ в РФПЛ.

Из КФК. Там вообще к тому времени не было команды.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 08:50) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аленю теперь только Анжи в рфпл выводить, а Арсенал с ним уже вылетал. Зачем второй раз то?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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