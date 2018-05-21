Дмитрий Парфенов может возглавить "Урал"

Дмитрий Парфенов может стать новым главным тренером "Урала", сменив на этом посту Александра Тарханова.43-летний специалист в понедельник вылетит в Екатеринбург для согласования последних деталей контракта.Прошедший сезон Парфенов провел во главе «Тосно», с которым выиграл Кубок России и вылетел из Премьер лиги