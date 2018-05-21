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Дмитрий Парфенов может возглавить "Урал"

Дмитрий Парфенов может стать новым главным тренером "Урала", сменив на этом посту Александра Тарханова.

43-летний специалист в понедельник вылетит в Екатеринбург для согласования последних деталей контракта.

Прошедший сезон Парфенов провел во главе «Тосно», с которым выиграл Кубок России и вылетел из Премьер лиги

СЭ
Теги: Парфенов Урал Тосно
Сегодня, 09:07
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3
(1)
№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:29) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: СМЭУ
В больнице лежит. Перспективы работать дальше неважнецкие

ясно, здоровья ему ... не знал !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 09:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Батька
А что с Тархановым ? вроде хорошо работает ?


В больнице лежит. Перспективы работать дальше неважнецкие
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (0)
online

А что с Тархановым ? вроде хорошо работает ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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