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Calciomercato.com: Зенит предлагает Сарри более € 7 млн в год
По информации итальянского издания Calciomercato.com, питерский "Зенит" предложил главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри контракт с зарплатой более € 7 млн в год, чтобы убедить его возглавить команду.
Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалисту совсем не интересно предложение из России, даже если ему предложат зарплату в размере € 9 млн в год.
Напомним, ранее Сарри оказался в списке из пяти кандидатов на пост главного тренера "Зенита", в который также вошли Паулу Фонсека ("Шахтёр"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа"). Позже стало известно, что этот список сократился до трёх фамилий.
Calciomercato.com
Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалисту совсем не интересно предложение из России, даже если ему предложат зарплату в размере € 9 млн в год.
Напомним, ранее Сарри оказался в списке из пяти кандидатов на пост главного тренера "Зенита", в который также вошли Паулу Фонсека ("Шахтёр"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа"). Позже стало известно, что этот список сократился до трёх фамилий.
Calciomercato.com
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