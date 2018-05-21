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Calciomercato.com: Зенит предлагает Сарри более € 7 млн в год

По информации итальянского издания Calciomercato.com, питерский "Зенит" предложил главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри контракт с зарплатой более € 7 млн в год, чтобы убедить его возглавить команду.

Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалисту совсем не интересно предложение из России, даже если ему предложат зарплату в размере € 9 млн в год.

Напомним, ранее Сарри оказался в списке из пяти кандидатов на пост главного тренера "Зенита", в который также вошли Паулу Фонсека ("Шахтёр"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа"). Позже стало известно, что этот список сократился до трёх фамилий.

Calciomercato.com
Теги: Зенит Сарри Семак
Сегодня, 09:15
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:21) #
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Ну теперь Семак минимум на 5-6 должен только соглашаться !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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